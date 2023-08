Inter, si guarda al futuro: ipotesi Bento per la prossima stagione per la porta nerazzurra

Dopo aver chiuso il doppio colpo in porta con gli arrivi di Sommer e l’ormai prossimo di Emil Audero, l’Inter starebbe seguendo un altro profilo interessante per il futuro.

Come riportato da SportMediaset, uno degli obiettivi nerazzurri sarebbe Bento, portiere dell’ Athletico Paranaense. Il club lo sta monitorando per riuscire a portarlo in Italia nella prossima stagione.

L'articolo Inter, si guarda al futuro: ipotesi Bento per la prossima stagione proviene da Inter News 24.

