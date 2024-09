I nerazzurri potrebbero ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione ma per farlo serve investire non poco.

L’Inter, sotto la guida attenta di Beppe Marotta e il sostegno della società di investimento Oaktree, sembra pronta a fare scelte audaci in previsione della stagione 2024-2025, ponendo particolare enfasi su giovani talenti che possano rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo della squadra.

La necessità di rinforzi

La strategia di mercato appare chiara: puntare su giocatori giovani, con stipendi contenuti e un costo di trasferimento inferiore ai 10 milioni di euro. Tuttavia, questa politica di risparmio non esclude la ricerca di colpi di mercato più consistenti. La squadra nerazzurra, infatti, si trova di fronte alla necessità di sostituire figure abbastanza importanti all’interno della rosa: a fine stagione scadranno infatti i contratti di Acerbi, De Vrij, Darmian e Dumfries anche se per il centrale olandese c’è un’opzione per un rinnovo annuale e per l’ex PSV Eindhoven si sta trattando il prolungamento.

Sergino Dest

L’obiettivo

Tra i nomi circolanti come possibili rinforzi, secondo Inter Live spicca quello di Sergino Dest, difensore olandese con cittadinanza statunitense, che ha anche giocato una stagione in prestito al Milan. Dopo una carriera iniziale promettente con l’Ajax, che lo ha visto eletto talento dell’anno in Olanda nel 2020, e un passaggio non del tutto convincente al Barcellona, Dest ha trovato una nuova dimensione nel PSV Eindhoven, nonostante un grave infortunio al legamento crociato. La sua capacità tecnica, unita a un miglioramento nell’aspetto difensivo, ne fa un candidato ideale per l’Inter, che potrebbe prelevarlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

