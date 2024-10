L’Inter, fin dai sorteggi, ha sempre fatto presente di puntare alla qualificazione diretta agli ottavi ed ora è chiamata a vincere.. L’Inter, galvanizzata dalla recente vittoria contro l’Udinese in campionato, è ora focalizzata sull’importante obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale della Champions League senza passare dagli spareggi. Gli uomini di Inzaghi puntano a conquistare tre punti fondamentali contro la Stella Rossa, consapevoli che un eventuale passo falso complicherebbe notevolmente il percorso nella competizione. Una vittoria chiave contro la Stella Rossa La sfida contro la Stella Rossa si presenta come un’occasione d’oro per i nerazzurri di dare continuità al proprio cammino europeo. La squadra serba, precedentemente sconfitta in casa dal Benfica, appare sulla carta come un avversario accessibile per l’Inter. Con una vittoria, la squadra di Inzaghi potrebbe quindi raggiungere la quota di 4 punti, elemento che alleggerirebbe la pressione nelle successive gare europee, e avvicinarsi così alla qualificazione diretta […]

