Inter, situazione Gosens: atteso confronto con la società nerazzurra per parlare del futuro dell’esterno

Come riportato da TMW, sarebbe ancora tutto da decidere per quanto riguarda il futuro di Robin Gosens con l’Inter.

Sarebbe in programma un incontro con lo staff tecnico e la dirigenza per trovare tutte le soluzioni possibili per il tedesco. Possibile ritorno in Germania, con Wolfsburg e Union Berlino tra le destinazioni preferite dall’esterno.

L’articolo Inter, situazione Gosens: atteso confronto con la società proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG