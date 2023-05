Il tecnico dell’Inter Inzaghi ha risposto anche in merito alla possibile convocazione di Skriniar nella finale di Champions col City

Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, incalzato dai giornalisti risponde anche su Milan Skriniar:

SKRINIAR– «Convocabile per la finale di Istanbul? Chiaramente non ha ancora lavorato in squadra, sta facendo un lavoro differenziato importante e giovedì avrà un consulto. Penso che possa essere disponibile per le ultime due gare»

