Per il momento la voglia di Skriniar è quella di concentrarsi soltanto sul campo e non pensare al rinnovo, bloccata la trattativa con l’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale avrebbe fatto sapere tramite il suo agente che non avrebbe intenzione di firmare il rinnovo. Non è detto che questo non possa arrivare più avanti, ma per il momento la firma del capitano non ci sarà.

