Milan Skriniar è stato espulso per doppio giallo nel corso del primo tempo tra Inter ed Empoli. Tutti i dettagli

E’ terminata con grande anticipo la sfida tra Inter ed Empoli per Milan Skriniar. Il difensore slovacco, al centro delle voci di mercato per il mancato rinnovo, è infatti stato espulso dopo 40 minuti per doppia ammonizione.

Il primo cartellino è arrivato al 25′ per intervento su Ebuehi, mentre il secondo per un intervento a gamba altissima su Caputo. In entrambi i casi non ci sono dubbi sulle decisioni dell’arbitro Rapuano.

