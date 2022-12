Skriniar secondo quando riportato da Sport Mediaset deve compiere una decisione, ecco come stanno le cose con l’Inter.

SportMediaset racconta la situazione del rinnovo di Skriniar con l’Inter, ecco come stanno le cose: “L’offerta è di 4 o 5 anni a sua scelta a 6.5 milioni di euro netti a stagione. Milan si è presto tutto il suo tempo per decidere e probabilmente chiederà di arrivare a 7 milioni aumentando la parte variabile per eliminare la tentazione parigina e diventare in tutto e per tutto il capitano del futuro.“

Conclude così la redazione di SportMediaset: “Ai piani alti di viale della Liberazione resta un concreto ottimismo: la fumata bianca può essere favorita dall’inserimento di un bonus alla firma, che cancellerebbe i dubbi rimanenti.”

Insomma vedremo quindi deciderà di rinnovare con i nerazzurri o sceglierà altri lidi.

