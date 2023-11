Cuadrado potrebbe Juve Inter di domenica: l’esterno colombiano dovrebbe dare forfait ancora una volta per la tendinite

Cuadrado dovrebbe saltare Juve Inter, big match in programma domenica sera. Manca ancora l’ufficialità, ma la notizia sembra oramai certa.

Secondo quanto riportato infatti da Andrea Paventi di Sky Sport, infatti, il grande ex di turno non recupererà in tempo dal problema di tendinite che lo sta tormentando da diverse settimane. E quindi non sarà presente al derby d’Italia dello Stadium. In casa Inter saranno assenti altri due giocatori: i difensori Bastoni e Pavard.

