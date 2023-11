Il giornalista Gianni Visnadi ha anticipato i temi del derby d’Italia passando per quanto accaduto nelle nazionali.

Gianni Visnadi su Il Giornale ha parlato della marcia di avvicinamento a Juventus-Inter. “Le sgasate di Chiesa, il più bravo fra tutti gli azzurri. La grinta di Barella, la conferma che Dimarco è un giocatore di livello europeo, persino il gol di Darmian alla Macedonia, ma anche l’infortunio di Bastoni. Questo e molto altro nei 10 giorni azzurri, perché Juventus-Inter è già cominciata in nazionale”.

NerAzzurri

“Gl’interisti reclutati da Spalletti erano 6, diventati 5 con l’infortunio al polpaccio di Bastoni. Niente Torino e Lisbona, ben che andrà sarà a Napoli il 3 dicembre. Gli altri hanno giocato molto, più di tutti: Acerbi, Dimarco e Barella entrambe le partite complete. Una a testa Darmian, con gol e la solita puntuale applicazione, e Frattesi, senza gol, anzi suscitando qualche nuova perplessità sulla coesistenza con Barella. Avesse Mkhitaryan, anche Spalletti farebbe scelte differenti. Invece non ce l’ha e ha perso pure Tonali”.

Federico Dimarco Italia

La sfida comunicativa

“Juventus-Inter è cominciata in azzurro e proseguita anche ieri a San Siro, in un convegno che coniugava sport e finanza, in cui si è riparlato di nuovi stadi, almeno di progetti, e in cui Marotta («Zhang rispetta l’Inter, i tifosi stiano tranquilli»), ha approfittato per rilanciare il pallone nella metà campo avversaria («Allegri è furbo, si nasconde, ma la Juve non gioca le coppe, è lei la favorita»)”.

Acciaccati

“Calhanoglu sta bene, ha dribblato la seconda partita della Turchia, soprattutto perché sua moglie doveva partorire il terzo figlio. Sta bene anche McKennie, che ha lasciato gli Usa per un fastidio al ginocchio poco più che diplomatico. Entrambi giocheranno Juventus-Inter, almeno la partita dei furbetti è finita in parità”.

L’articolo Visnadi: “Juve-Inter è cominciata in azzurro, perplessità sulla coesistenza Frattesi-Barella” proviene da Notizie Inter.

