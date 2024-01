È estremamente improbabile un ritorno dell’ex capitano nerazzurro a Milano per svariate ragioni.

Nonostante la stampa sportiva italiana non sia del tutto d’accordo, l’intenzione dell’Inter è quella di non acquistare un’altra punta; Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non stanno incidendo secondo le aspettative ma nonostante ciò non si interverrà sul mercato perché la società crede in loro.

Icardi-Inter: quanto c’è di vero

Trovano pertanto nessuna conferma le voci degli ultimissimi giorni che vedevano Mauro Icardi poter clamorosamente tornare a Milano. L’attaccante non è più giovanissimo avendo 31 anni, e guadagna ben 6 milioni di euro a stagione, un ingaggio per nulla alla portata dei nerazzurri per quello che non sarebbe un titolare. Eventualmente ci sarebbe anche da aggiungere il prezzo del suo cartellino che andrebbe pagato al Galatasaray.

Mauro Icardi

Frattura insanabile

Ma ci sono soprattutto motivi “storici” che rendono praticamente impossibile un ritorno: la rottura è stata brutta per le parti in causa nonostante non si sappia ancora tutta la verità al riguardo. La dirigenza all’epoca dei fatti era la stessa dell’attuale, tanto per cominciare: Marotta e Ausilio ricordano le tiritere per un rinnovo di contratto mai avvenuto e tutto ciò che ne è conseguito a partire dalle frasi della moglie/agente Wanda Nara sul rendimento dei compagni di squadra per finire al “finto” infortunio lamentato dall’attaccante dopo la rimozione della fascia di capitano dal suo braccio. Il tutto a stagione in corso e ad obiettivi non ancora raggiunti: l’Inter dovette ricorrere alla mediazione di un avvocato per convincere l’attaccante a tornare a disposizione di Spalletti.

L’articolo Inter: solo voci quelle riguardanti Icardi, Ausilio e Marotta non hanno memoria corta proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG