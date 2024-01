I nerazzurri pochi giorni fa hanno annunciato 3 prolungamenti molto importanti ma non quello del capitano; non c’è nessun allarme.

L’Inter sta lavorando e ha lavorato molto per blindare molti elementi della rosa: la settimana scorsa sono arrivati gli annunci dei rinnovi di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan rispettivamente fino a 2025, 2027 e 2026. Si pensava arrivasse l’ufficialità anche di quello di Lautaro Martinez ma così non è stato: l’attaccante ha festeggiato a Madrid l’arrivo del nuovo anno e qualcuno ha pensato male.

La situazione

Fughiamo subito ogni sorta di dubbio: l’accordo per il rinnovo è stato raggiunto, i tempi si sono allungati solo per qualche dettaglio che va ancora definito. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’annuncio, inizialmente previsto entro le feste natalizie, potrebbe arrivare a metà gennaio; sabato contro l’Hellas Verona sarà la giornata della prima apparizione di Tajon Buchanan anche se il canadese non potrà giocare per motivi burocratici.

Lautaro Martinez

I dettagli

Insomma il rinnovo del numero 10 è cosa praticamente fatta, serviranno solo un paio di incontri con il suo agente per risolvere le ultime questioni. Il nuovo contratto prevederà un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione senza Decreto Crescita (lui non ne ha mai usufruito essendo arrivato prima della sua entrata in vigore) e scadrà nel 2028. Uno sforzo incredibile quindi quello fatto dall’Inter ma anche l’attaccante argentino non è stato da meno visto che ha rifiutato 2 offerte saudite che lo avrebbero fatto molto più ricco.

L’articolo Slitta la firma del rinnovo di Lautaro ma l’accordo c’è proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG