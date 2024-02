Yann Sommer è a caccia di record in Serie A con la maglia dell’Inter, contro la Juve è arrivato l’ennesimo clean sheet

Yann Sommer è a caccia di record in Serie A con la maglia dell’Inter, contro la Juve è arrivato l’ennesimo clean sheet.

Sono già 14 in stagione (19 contando tutte le altre partite giocate dal portiere svizzero) ma nel mirino ci sono Buffon e Provedel. I due sono stati in grado di arrivare a 21 totali soltanto in campionato. Mancano ancora diverse gare da giocare e la volontà del portiere è chiara.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG