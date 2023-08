Inter, Sommer a Milano: visite mediche in mattinata e firma sul contratto nel pomeriggio per il portiere svizzero

Nella giornata di ieri Sommer è atterrato con un volo privato da Monaco di Baviera all’aeroporto di Linate Prime alle 18:10, pronto a cominciare l’avventura con l’Inter.

Il portiere è arrivato in città per legarsi ai nerazzurri, se le visite mediche dovessero svolgersi senza imprevisti. Dopo gli accertamenti di rito, lo svizzero si recherà in sede per la firma del contratto e gli annunci ufficiali. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Sommer a Milano: visite mediche in mattinata e firma nel pomeriggio proviene da Inter News 24.

