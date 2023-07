Dopo la partenza di Andrè Onana, l’Inter si appresta a compiere lo sprint per Yann Sommer e Anatoliy Trubin: le ultime

La Gazzetta dello Sport fa il punto delle trattative dell’Inter per i propri pali, dopo la partenza di Andrè Onana.

I nomi sono quelli di Yann Sommer e Anatoliy Trubin:

SOMMER- il tempo stringe e Simone Inzaghi vorrebbe avere con sé il nuovo portiere già nella tournée in Giappone, con l’Inter che partirà domenica e rientrerà in Italia il 2 agosto. C’è bisogno di uno sprint, ma non dipende solo dal club nerazzurro. Col Bayern i rapporti sono ottimi e non ci saranno problemi, resta però l’incognita (almeno sulla tempistica) legata all’arrivo di un nuovo portiere, perché Neuer potrebbe saltare le prime gare di campionato e il club tedesco necessita di un nuovo vice di grande affidabilità. L’Inter, come detto, ha l’accordo con Sommer, legato al Bayern da una clausola di 6 milioni. L’Inter vorrebbe risparmiare qualcosa.

TRUBIN– Fosse per il 21enne ucraino, sarebbe già su un volo per Milano. Ma la trattativa con lo Shakhtar sarà complicata, perché – nonostante un contratto che scadrà tra un anno – gli ucraini vogliono monetizzare il più possibile dall’uscita della loro stellina e partono da una richiesta superiore ai venti milioni.

L’articolo Inter, Sommer e Trubin: un matrimonio che s’ha da fare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG