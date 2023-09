A Milano c’è un angolo di Svizzera e Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha mandato un messaggio a tutti sui suoi social per andare a visitare lo Swiss Family Village

LE PAROLE – «Visitate lo Swiss Family Village in Gae Aulenti, tantissime attività outdoor e laboratori creativi per scoprire la Svizzera in famiglia».

