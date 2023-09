Il nuovo portiere dell’Inter Yann Sommer, in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport parla dell’imminente derby col Milan

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il neo portiere dell’Inter Yann Sommer non vede l’ora d’indossare i guanti per difendere la porta nerazzurra nel derby col Milan.

Le sue parole nell’intervista esclusiva.

LE PAROLE– «Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi: vedo che tutti aspettano questa partita. Anche il mio compagno di nazionale svizzera Ricardo Rodriguez, che ora è al Toro e ha giocato al Milan, mi ha sempre parlato del derby di Milano. Questa è una partita, particolare certo, ma è solo una singola sfida che arriva pure prestissimo. Abbiamo davanti una stagione lunga e può succedere davvero di tutto. Ci sono altre rivali per lo scudetto, ma sono ancora nuovo in Italia: non posso fare ancora previsioni e classifiche».

