Yann Sommer è sin qui il portiere migliore d’Europa, lo dicono i numeri e c’è un dato che ne certifica l’acquisto dell’Inter

L’Inter, dopo il mancato arrivo di Trubin, non ha mai avuto dubbi su quale dovesse essere il post Onana. Marotta e Ausilio hanno lavorato settimane per portare Sommer a Milano e per i nerazzurri rappresenta, a oggi, uno dei migliori acquisti estivi.

Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e in Europa è il miglior portiere: 6 clean sheet sin qui ottenuti, numeri che lo mettono in testa alle classifiche dei top 5 campionati, insieme a lui anche Ryan dell’Az e Unnerstall del Twente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter Sommer, un dato ne certifica l’acquisto: è il migliore in Europa proviene da Inter News 24.

