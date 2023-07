L’Inter potrebbe cedere in prestito al Cagliari il giovane talento Sebastiano Esposito: i sardi hanno fatto un sondaggio

Potrebbe essere al Cagliari il futuro della stella dell’Inter Sebastiano Esposito.

Per il talento classe 2002, come riporta TMW, il club sardo ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità della trattativa che lo porterebbe in prestito.

L’articolo Inter: sondaggio del Cagliari per Sebastiano Esposito proviene da Inter News 24.

