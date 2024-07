Anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni per ingaggiare Rabiot, ormai svincolato dalla Juventus. Ecco il punto della situazione.

In un panorama calcistico sempre in fermento, il centrocampista francese Adrien Rabiot si trova a un bivio significativo della sua carriera. Dopo un periodo piuttosto sottotono all’Europeo, Rabiot deve adesso fare i conti con una decisione importante per il suo futuro professionale. La sua avventura con la Juventus, squadra di rilievo nel campionato italiano, sembra giunta al termine, dato il mancato rinnovo del contratto e l’interruzione definitiva dei contatti con il club. Questo capovolgimento di scenario apre nuove porte per il giocatore, ma anche significative incognite sul dove poserà i piedi nella prossima stagione.

La rottura con la Juventus

Il nodo centrale della questione sembra essere stato il tentativo di rinnovamento contrattuale con la Juventus, andato a vuoto. Dettaglio non trascurabile in questa vicenda è stata la reazione della dirigenza della Vecchia Signora, che ha offerto condizioni di rinnovo non in linea con le aspettative di Rabiot e della madre-agente, Veronique. I rapporti si sono dunque deteriorati, allontanando definitivamente il giocatore dalle prospettive future nella squadra di Torino. Tale situazione pone Rabiot di fronte alla necessità di valutare con attenzione i passi successivi della sua carriera calcistica.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Le opzioni sul tavolo

La Premier League sembrava essere il sogno ambientale per Rabiot, tuttavia, al momento non si sono concretizzate proposte che possano tradursi in una trattativa reale. Ciò nonostante, il calciatore non manca di corteggiatori. Tra questi, squadre italiane come Inter e Milan hanno esplorato la situazione senza però procedere oltre i preliminari sondaggi. Al contrario, Real Madrid e Paris Saint-Germain non mostrano remore nell’avvicinarsi alle richieste economiche dell’atleta, fluttuanti attorno ai 7 milioni di euro all’anno. Queste squadre, con budget più ampi e una proiezione internazionale, potrebbero rappresentare un palcoscenico adeguato per le ambizioni del francese.

L’interesse di Conte per il Napoli

Una novità intrigante nell’equazione di Rabiot è l’interesse manifestato dal Napoli, sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Il tecnico avrebbe espressamente richiesto il giocatore per potenziare la rosa partenopea in vista dei futuri impegni, sia in campionato che nelle competizioni europee. L’inserimento di Rabiot in una squadra con le ambizioni del Napoli potrebbe rivelarsi una mossa vincente per entrambe le parti, offrendo al giocatore una piattaforma di rilievo per rilanciarsi nel panorama calcistico internazionale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG