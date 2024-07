Fabrizio Biasin ha parlato del possibile arrivo di Chiesa all’Inter svelando a che condizioni potrebbe accadere.

In vista della prossima stagione sportiva 2024/25, nonostante l’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, abbia già ripreso gli allenamenti, il dibattito riguardante il calciomercato si infiamma con speculazioni e scenario potenzialmente rivoluzionari. In particolare, uno dei nomi che fa più discutere è quello di Federico Chiesa, attuale giocatore della Juventus, il cui futuro potrebbe presto diventare oggetto di una trattativa molto discussa tra gli addetti ai lavori.

Calciomercato 2025: Chiesa all’Inter?

Il giornalista Fabrizio Biasin ha lanciato un’ipotesi che potrebbe avere ripercussioni notevoli nel panorama calcistico italiano: quella di un possibile trasferimento di Federico Chiesa all’Inter nell’estate del 2025, a parametro zero. Il giornalista ha infatti dichiarato che “Se Chiesa ipoteticamente dovesse andare via a 0 a giugno prossimo, l’Inter potrebbe fare una telefonatina…“. Questo scenario si apre in considerazione del fatto che il contratto del giocatore con la Juventus è in scadenza a giugno 2025 e, fino ad ora, non sono emerse indicazioni concrete sul suo rinnovo. In questo contesto, il nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta, starebbe valutando con interesse la situazione, osservando l’evolversi dei fatti e ponderando l’opportunità di un’operazione che potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa per la società nerazzurra.

Una possibile strategia di mercato

Mentre la Juventus sembra intenzionata a evitare la partenza del giocatore a zero, cercando di trovare una soluzione entro la fine della sessione estiva di calciomercato, l’Inter osserva attentamente, sperando di poter approfittare della situazione. La strategia dei nerazzurri sembrerebbe quella di attendere, evitando mosse azzardate in questa finestra di mercato, con l’obiettivo di giocare un asso nella manica nell’estate del 2025. Se, infatti, Federico Chiesa dovesse rimanere alla Juventus senza rinnovare il contratto, l’Inter potrebbe tentare di acquistarlo a parametro zero, un’operazione che sarebbe sicuramente di grande impatto sia dal punto di vista economico che tecnico.

Riflessi sul calciomercato e sulla strategia dell’Inter

La prospettiva di portare a Milano un giocatore del calibro di Federico Chiesa senza dover sostenere costi di trasferimento rappresenterebbe un colpo da maestro per l’Inter, particolarmente in un momento in cui il calciomercato è sempre più orientato verso operazioni mirate a ottimizzare le risorse finanziarie. Inoltre, questo riflette la lungimiranza e l’approccio strategico della dirigenza nerazzurra, sempre attentamente concentrata sulle opportunità future, senza lasciarsi trascinare da eccessive accelerazioni che potrebbero compromettere la sostenibilità economica del club.

