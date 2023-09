Il difensore francese è già leader dell‘Inter nonostante sia uno degli ultimi arrivati. Le due partite con Real Sociedad ed Empoli gli sono servite per ambientarsi e contro la Salernitana è pronto a tornare titolare.

I 30 milioni spesi in estate per lui non sono certo stati spesi per vederlo stare in panchina e alla lunga sarà lui ad essere il titolare come braccetto destro della difesa nerazzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, sorriso Pavard: è già leader nerazzurro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG