Simone Inzaghi vorrebbe far rifiatare Mkhitaryan e l’alternativa era proprio il centrocampista ex neroverde, ma per le prossime due gare almeno non sarà a disposizione dei nerazzurri.

Con Sensi ai box le scelte si riducono ulteriormente, soprattutto per Asllani non ha ancora convinto a pieno il tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Frattesi out: a centrocampo la coperta è corta. E Asllani… proviene da Inter News 24.

