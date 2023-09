Ospite a BoboTv, Antonio Cassano si sintonizza sull’Inter di Inzaghi, non rimangiandosi le dichiarazioni precedenti. Ecco le sue dichiarazioni.

INTER- «L’altro giorno mi sono sbilanciato dicendo che Inzaghi ha delle idee, non è per una partita che cambio idea, ma l’Inter è più forte e deve vincere lo scudetto. Spero che sia solo un campanello d’allarme, e non come l’anno scorso che fa bene tre partite e poi perde. Quest’anno è la più forte di tutte! Una partita fatta male, anche cinque volte in trentotto partite, ma non iniziamo a perdere partite sulla carta facili che poi il Milan viene dietro, alla Juventus dai fiducia. Io ho fiducia in Inzaghi e nell’Inter».

