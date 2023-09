Sul proprio sito ufficiale, l‘Inter offre ai tifosi la guida completa per assistere al match di questa sera alle 20.45 al match con la Salernitana.

Ecco tutte le curiosità e i precedenti dei due club.

I PRECEDENTI

Sono 8 le sfide in Serie A tra Inter e Salernitana: i nerazzurri hanno ottenuto 5 successi – tre dei quali nelle ultime due stagioni -, mentre i campani sono a quota 2. Il quadro è completato dal pareggio per 1-1 nella sfida dell’Arechi dello scorso anno.

IL TORO VEDE GRANATA

Lautaro Martinez ha messo a segno 5 gol nelle quattro sfide segnate contro la Salernitana. Il Toro ha una media di un gol ogni 48′ nelle partite contro i granata. Lautaro è il miglior marcatore di sempre nelle sfide tra Inter e Salernitana.

INTER DA TRASFERTA

L’Inter ha vinto sei delle ultime sette trasferte di campionato (una sconfitta), mantenendo sempre la porta inviolata in questi successi.

FATTORE DUMFRIES

Denzel Dumfries è l’unico difensore nei maggiori cinque campionati europei ad aver già segnato più di un gol (due) e servito più di un assist (due) in questa stagione. L’olandese ha preso parte a quattro reti, solamente una in meno rispetto al suo bottino della scorsa stagione (una rete, quattro assist).

THURAM UOMO ASSIST

Marcus Thuram è il secondo giocatore in grado di servire tre assist nelle sue prime sei presenze con l’Inter in Serie A dall’inizio dello scorso decennio, dopo Antonio Candreva (anche per lui tre nelle prime sei gare).

L’ARBITRO

L’arbitro di Salernitana-Inter, match valevole per la 7ª giornata della Serie A, sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Vivenzi e Garzelli, il quarto ufficiale sarà Manganiello, VAR dell’incontro Irrati, Assistente VAR Serra.

L’articolo Salernitana-Inter, la guida per i tifosi e le curiosità sul match proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG