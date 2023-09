Intervenuto su Radio Sportiva, l’ex mezz’ala nerazzurra Antonio Sabato parla così di Inter-Sassuolo.

LE PAROLE- «Fino alla partita col Sassuolo la squadra ha dimostrato davvero di essere in ottime condizioni. C’era stato sicuramente un piccolo accenno di affaticamento nella partita di Champions League in Spagna però poi la squadra ha fatto bene ad Empoli. È stato un secondo tempo giocato con sufficienza perché effettivamente nei primi 45′ la squadra ha fatto bene.

Poi dopo l’errore di Sommer la squadra si è disunita, non riusciva più a riproporsi e si vedeva che era in sofferenza. Non vorrei che fosse un momento di stanchezza generale. Penso che sia stato solo un episodio. L’anno scorso l’Inter ha fatto una grande stagione, poi ha perso un attaccante importante come Dzeko.

Adesso abbiamo due giocatori veramente interessanti e forti. Come terza punta, però, siamo un po’ deficitari. Arnautovic è un ottimo giocatore ma spesso si fa male. Quindi è sempre un’incognita: a Bologna ha fatto un primo anno eccezionale però poi gli anni dopo ha avuto sempre qualche problemino fisico. Sanchez è un buon giocatore ma ha la sua età. Lì in avanti siamo un po’ precari per come la vedo io».

L’articolo Sabato: «Sconfitta col Sassuolo solo un episodio per l’Inter» proviene da Inter News 24.

