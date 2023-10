I nerazzurri hanno perso la vetta della classifica del campionato dopo il pareggio interno di ieri che ha mandato qualche segnale negativo.

L’Inter è stata sorpassata dal Milan in testa alla classifica della Serie A dopo il pareggio per 2-2 a San Siro e la vittoria dei rossoneri a Genova tra le polemiche. I nerazzurri non hanno saputo gestire 2 goal di vantaggio pagando un dazio pesante alla stanchezza: enorme infatti il divario tra il rendimento dei primi minuti di gara ed il proseguimento.

Davide Frattesi

La sosta

Ora c’è la sosta delle nazionali, Inzaghi era molto arrabbiato ieri ma ha comunque concesso diversi giorni di riposo a chi non verrà convocato dalle squadre del proprio paese. C’è bisogno di staccare la spina visto che gli impegni ravvicinati hanno fiaccato la rosa soprattutto in attacco dove manca Marko Arnautovic. Mancheranno fino ad almeno la prossima settimana 14 giocatori in totale, forse 15 con Frattesi, ma Inzaghi avrà a disposizione Cuadrado grazie al lavoro diplomatico della dirigenza e Mkhitaryan che ha detto addio alla nazionale dell’Armenia.

Le condizioni dell’austriaco

Tornando all’ex Bologna, il tecnico ieri ha rivelato che lo stop è più breve del previsto e infatti secondo la Gazzetta dello Sport il suo rientro potrebbe avvenire ad inizio e non a fine novembre come inizialmente paventato. Si tratterebbe di una notizia non poco positiva se confermata: Arnautovic potrebbe essere a disposizione il 4 novembre per il match di Bergamo contro l’Atalanta.

