Il preparatore atletico Daniele Tognaccini è stato interpellato sulla partita che disputeranno stasera i nerazzurri. L’Inter oggi affronterà lo Young Boys e la particolarità della gara è che si giocherà su un campo con erba sintetica. Daniele Tognaccini, responsabile per molti anni di MilanLab che ha lavorato anche alla Juventus, ha illustrato a Tuttosport cosa comporta giocare su un manto erboso di questo tipo. “Diverso da quello in erba naturale? Assolutamente sì. Anche se i campi sintetici attuali, quelli di ultima generazione sono migliori rispetto al passato, rimangono molto differenti da quelli normali“. Cosa cambia “Il fisico dell’atleta è sollecitato sotto l’aspetto elastico e traumatico in maniera diversa. I muscoli quando sono attivi vibrano e su un campo sintetico le frequenze di queste vibrazioni sono quattro-cinque volte superiori. Di conseguenza, tutto il sistema di controllo del corpo va a farsi friggere. E non solo, c’è anche il post. La grande problematica può essere […]

