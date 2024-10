I nerazzurri sono interessati al difensore centrale dell’Under 21 italiana ma non sono i soli: tra le due società i rapporti sono ottimi. Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 che al momento milita nello Spezia, ha attirato l’attenzione non solo del pubblico ma anche di alcuni dei club più prestigiosi d’Italia. Questi si stanno sfidando per le prestazioni del giovane mentre la squadra ligure sta cercando di fare di tutto per rinnovare il suo contratto. Il talento emergente Tra gli aspetti che rendono Nicolò Bertola un giocatore così ricercato vi è senz’altro il suo inserimento stabile nella nazionale Under 21, un traguardo che testimonia le sue qualità e il suo potenziale. La sua situazione, con un contratto in scadenza a giugno, ha fatto sì che molti club mettessero gli occhi su di lui, sperando di assicurarsi le sue prestazioni per le future stagioni. La volontà dei liguri Il Secolo XIX […]

