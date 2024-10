Il figlio d’arte contro i giallorossi è stato protagonista di una buone prestazione ma non tutti concordano su questo punto. Il telecronista Fabio Caressa ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui analizza quanto accaduto in Roma-Inter ed in generale finora nel campionato dei nerazzurri. “L’Inter mi sembra molto lontana dalla squadra dell’anno scorso come sviluppo di gioco, velocità e applicazione: questo non vuol dire che non rivincerà il campionato, è forte”. “Ma è una squadra diversa in campionato, in Champions vedremo qualcosa in più. Non so se è un momento, magari è calibrata per giocare così e non avere il momento di stallo di gennaio/febbraio e magari galopperà: è una squadra diversa, forse meno dinamica e meno fluida nel gioco”. La differenza “E’ un’Inter parente dell’anno scorso in campionato: ripeto, non vuol dire che non possa rivincere, ha sempre 17 punti di vantaggio da gestire dall’anno scorso”. […]

