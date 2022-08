Non sono settimane banali in casa Inter che questa sera ospita lo Spezia per dimenticare il mercato e dare continuità al successo di Lecce

La seconda giornata di Serie A scatta con un sabato particolarmente interessante, nel quale l’Inter di Simone Inzaghi può sfruttare un turno sulla carta favorevole per guadagnare qualche punto sulle rivali. Anche perché, dopo il filotto delle prime otto nel weekend inaugurale, è impensabile possa ripetersi l’evento. Se non altro per il fatto che domenica sera al Gewiss Stadium ci sarà il primo scontro diretto della stagione tra Atalanta e Milan.

Tornando ai vice campioni d’Italia, non c’è dubbio che l’impressione destata a Lecce debba necessariamente essere migliorata nei contenuti più che nell’estrema sintesi del risultato. Un salto di qualità sul piano della manovra ma soprattutto nella capacità mentale di non concedere fiato agli avversari.

Anche perché il quadro psicologico del gruppo potrebbe aver subito un notevole slancio di serenità con gli eventi delle ultime ore. La fine (o almeno così sperano i tifosi nerazzurri) della telenovela Skriniar equivale ad aver scacciato lo spettro più ingombrante che aleggiava sulla Pinetina. Che sia rinnovo o meno a breve termine, la certezza che lo slovacco possa rimanere sarebbe il vero punto di partenza nella rincorsa allo Scudetto.

The post Inter Spezia: i nerazzurri devono scacciare qualche fantasma appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG