Il centrocampista bosniaco Rade Krunic avverte tanto l’importanza della sfida di stasera essendo rimasto tifoso rossonero. L’ex Milan Rade Krunic gioca ora nella Stella Rossa che stasera affronterà l’Inter (poi giocherà anche contro il Milan): il bosniaco ha parlato così in conferenza stampa. “L’Inter gioca da tanti anni con lo stesso sistema, sono abituati. Noi anche siamo un grande club, abbiamo un’ottima squadra e possiamo giocarcela contro tutti. Non sarà facile, nel nostro campionato non ci sono squadre così forti, ma ci proveremo. Proveremo a mettere in campo quello che abbiamo preparato”. Effetto San Siro “Abbiamo giocato già in stadi simili, in situazioni simili. Ci mancherà il sostegno dei nostri tifosi in tribuna, avrebbero dato il massimo anche loro. E’ un peccato che non possano assistere a uno spettacolo del genere, ma questo non ci spaventa. Siamo abituati a queste situazioni”. Aria di derby “Sì, anche prima l’ho detto. Sono […]

