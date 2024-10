Dopo la vittoria di Udine è già tempo di vigilia per i nerazzurri: domani torna la Champions League. L’ex difensore Milan Jovin ha parlato del match di domani sera tra Inter e Stella Rossa ai canali ufficiali del club serbo; si inizia col ricordo di un match che lo vide protagonista, ovvero i quarti di finale della Champions League della stagione 1980/81. Il precedente “Abbiamo giocato bene in Italia e siamo tornati con un risultato positivo. Ricordo che Šestić aveva segnato un gran gol. Al Giuseppe Meazza c’era una bella atmosfera, ma devo ammettere che a Belgrado si stava molto meglio. Abbiamo avuto l’opportunità di assicurarci il passaggio davanti ai nostri tifosi. Abbiamo però avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato e il gol di Muraro nella prima parte della partita ci ha condizionato. Quella partita l’ho giocata da infortunato, mi fecero due iniezioni che non ebbero effetto, quindi sono […]

