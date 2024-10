La notizia del giorno interessa solo in parte il club nerazzurro e riguarda i fermi di diversi esponenti della parte calda del tifo. Il calcio italiano si è svegliato scosso dalle ultime notizie di cronaca: sono stati arrestati 19 esponenti delle curve di Inter e Milan ma pian piano emergono ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a queste misure. Le conseguenze delle indagini Le rivelazioni emerse dall’ordinanza del GIP hanno portato all’esecuzione di 19 misure cautelari, indirizzate a smantellare le reti di illeciti costruite non solo all’interno della tifoseria interista ma anche di quella milanista. In questo contesto, la minaccia di un’assenza della Curva Nord dagli stadi, in particolare durante le cruciali finali di Champions League e Coppa Italia, è emersa come l’estremo tentativo di pressione per ottenere concessioni dalla società. Affari illeciti e pressioni indebite Al centro dell’inchiesta emerge con prepotenza l’attività di bagarinaggio, pratica molesta e illegale, […]

