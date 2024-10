L’avvio di questa stagione da parte dei nerazzurri è negativo se lo si confronta con quello della passata sotto diversi aspetti. Nel mondo del calcio tutto è destinato a cambiare in un battito di ciglia: è quanto sta accadendo all’Inter. I nerazzurri, dopo una splendida stagione conclusasi solo pochi mesi fa, si trova ora in un momento di flessione sì leggera ma che non va trascurato. Dopo la recente vittoria a Udine, emergono infatti considerazioni sia positive che critiche sulle prestazioni della squadra. Il ritorno alla vittoria La squadra di Inzaghi ha interrotto una sequenza di risultati poco favorevoli, riconquistando 3 punti fondamentali per il morale e la classifica. Questo successo è stato ottenuto grazie al talento offensivo, in particolare al ritorno al goal di Lautaro Martinez, la cui capacità di finalizzazione era mancata nelle partite precedenti. Questo risultato positivo, tuttavia, non maschera le problematiche da affrontare: l’Inter dimostra un […]

