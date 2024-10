I nerazzurri tornano alla vittoria ma non risolvono diversi problemi che a lungo andare potrebbero rivelarsi fatali. A gettare un nuovo spunto di riflessione sulla lotta Scudetto e sulle dinamiche interne alla squadra dell’Inter, è intervenuto Paolo Di Canio. Durante l’ultima apparizione negli studi di Sky Calcio Club, ha condiviso le sue valutazioni sul momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi, sottolineando aspetti tattici, la capacità di gestione delle partite e il confronto con squadre di livello internazionale. Il cambiamento Di Canio si è inizialmente focalizzato sulla vittoria contro l’Udinese, sottolineando come la squadra, nonostante alcune lacune, sia riuscita a portare a casa i 3 punti. In particolare ha evidenziato il ruolo di Frattesi nell’inserimento e come questo possa influire sulle posizioni dei compagni: l’ex Sassuolo tende a buttarsi in avanti più di quanto fa Barella e allora serve che anche gli altri due centrocampisti siano aggressivi alla stessa […]

