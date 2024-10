L’ex mezzala del Sassuolo continua a segnare ma a far notizia è anche altro: ora servono conferme proprio su questo aspetto. Nel mondo del calcio, ogni partita rappresenta un’opportunità per i giocatori di dimostrare il proprio valore e talento, specialmente quando si trovano a sostituire una pedina importante della squadra. L’ultima prestazione di Davide Frattesi nell’Inter è un esempio lampante di come un atleta possa rispondere “alla grande” alla fiducia accordatagli dall’allenatore. Una risposta immediata e decisiva L’ex Sassuolo ha incantato tifosi e critica con una prestazione memorabile, che prende il via da un goal nei primissimi secondi della gara. Un inizio fulminante che non soltanto ha fissato nuovo slancio per l’Inter dopo una sconfitta contro il Milan, ma ha anche ricalcato la sua capacità di essere decisivo, come già dimostrato nella passata stagione. Numeri da campione Le statistiche di Frattesi parlano chiaro e testimoniano l’impatto significativo del giocatore sull’andamento […]

