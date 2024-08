I nerazzurri vengono accostati all’attaccante bianconero ma in realtà hanno altro di più urgente a cui pensare.

Uno dei nomi che negli ultimi tempi sta accendendo dibattiti e alimentando rumors è quello di Federico Chiesa, l’esterno offensivo attualmente in forza alla Juventus ma con un futuro professionale pieno di interrogativi.

La situazione

Con un contratto in scadenza nel 2025 e con una strada del tutto in salita verso il rinnovo, la sua situazione si è complicata ulteriormente dopo essere stato escluso dall’amichevole contro il Brest. Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha esplicitato la natura di questa esclusione, legata a “motivi di mercato”. Questo ha alimentato ulteriori speculazioni sul futuro del giocatore, anche se l’agente di Chiesa, Ramadani, non sembra aver ricevuto offerte in linea con le aspettative economiche, che si aggirerebbero attorno ai 6/7 milioni di euro di ingaggio.

Piero Ausilio

Inter: pista concreta o semplici speculazioni?

Nonostante i frequenti rumors che vorrebbero l’Inter interessata a Chiesa, per la Gazzetta dello Sport non emerge nulla di concreto che possa avvalorare questa pista. I dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, hanno altre questioni da risolvere prima di poter pensare a nuovi acquisti. In particolare, la situazione di Arnautović e Correa, due attaccanti che al momento non hanno trovato una soluzione definitiva lontano da Appiano Gentile, influenza notevolmente le strategie di mercato dell’Inter. Allo stesso tempo, il club nerazzurro aveva mostrato interesse per Guðmundsson del Genoa che però sembra stia per diventare un giocatore della Fiorentina.

