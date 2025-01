Inter su Donnarumma: cosa c’è di vero sulla voce che sta scuotendo il mercato

Un ritorno in Italia, l’ombra del club nerazzurro e un legame speciale: il futuro dell’ex capitano rossonero potrebbe riservare una sorpresa clamorosa.

Nel contesto attuale del calcio internazionale, la dirigenza dell’Inter sembra puntare gli occhi su una nuova possibilità che potrebbe rivelarsi una mossa di mercato molto significativa.

Lo scenario si concentra sul noto portiere Gianluigi Donnarumma, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, che potrebbe rappresentare un inserimento di valore per la rosa nerazzurra secondo quanto rivelato addirittura da una fonte autorevole come Sky Sport.

Interesse reciproco

L’Inter ha messo nel mirino il talento del portiere della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma. La vicenda, precisa l’emittente satellitare, non si configura ancora come una trattativa in senso stretto, ma piuttosto come una manifestazione di interesse. Da parte sua, Donnarumma non sembra essere indifferente all’idea di un rientro in terra italica, scenario che aprirebbe diverse possibilità per il suo futuro professionale.

Indiscrezioni e dati concreti

Alcuni segnali di questo crescente interesse sono emersi anche grazie ai rapporti tra Donnarumma e alcuni giocatori dell’Inter, uniti in precedenza dalla maglia della nazionale italiana. Queste relazioni, unitamente a scambi su piattaforme social, potrebbero indicare un terreno favorevole per avviare contatti più concreti. Altro elemento non trascurabile è il contratto di Donnarumma con il PSG, previsto in scadenza nel 2026, una circostanza che mantiene aperte diverse strade per il futuro.

Fattori decisivi

La presenza di Marotta, Ausilio e Baccin nella dirigenza dell’Inter, noti per le loro strategie mirate all’acquisizione di giocatori a parametro zero, potrebbe essere un ulteriore incentivo per approfondire questa direzione. Tuttavia, un ostacolo non trascurabile è rappresentato dall’ingaggio percepito da Donnarumma al PSG, che si posiziona su cifre significative: al momento guadagna 9 milioni a stagione più 3 di bonus, ingaggio decisamente fuori portata per i nerazzurri.

Precedenti e prospettive

La situazione ricorda per certi versi quella vissuta in passato con Hakan Calhanoglu, passato dal Milan all’Inter. Questo precedente potrebbe offrire un barlume di speranza per una trattativa potenzialmente complessa, ma non impossibile. Sia dal punto di vista dell’Inter che di Donnarumma, l’interesse reciproco fa sperare in sviluppi futuri che potrebbero concretizzarsi in un’operazione di mercato di grande risonanza. Serve ovviamente che nel frattempo non rinnovi il contratto col PSG ma va detto che al momento i rapporti tra parigini e portiere non sembrano più così idilliaci.

