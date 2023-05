Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic Savic, ha parlato del suo futuro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter

Sergej Milinkovic Savic è un sogno proibito per l’Inter, ma un’occasione di mercato che Marotta e Ausilio potrebbero cogliere al volo: il suo contratto con la Lazio è in scadenza al prossimo anno e Lotito potrebbe decidere di cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni. Intanto il centrocampista ha parlato così al termine del match contro la Cremonese ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE –: «Futuro? Ho un altro anno di contratto, a fine campionato con la Champions raggiunta parleremo».

