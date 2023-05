Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato l’addio di Luciano Spalletti al termine della stagione

Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai 3, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha confermato per la prima volta l’addio di Luciano Spalletti al termine della stagione. L’allenatore ex Inter si prenderà un anno sabbatico dopo la vittoria dello scudetto con i partenopei.

LE PAROLE –: «Spalletti mi ha detto che si è chiuso un ciclo, che ha fatto il massimo e mi ha chiesto di andar via perché desidera un anno sabbatico. Rispetterò la sua scelta nonostante il contratto. Spalletti è un uomo libero. Quando uno dice che pensa di aver ottenuto il massimo e poi vuole prendersi un anno sabbatico allora è giusto lasciarlo libero. Aveva un contratto di un altro anno ma mi ha detto di volersi fermate, potevamo mai dirgli di no? Ha dato tanto al Napoli e per questo lo ringrazio».

