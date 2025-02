Inter su Nico Paz: il presidente del Como esce allo scoperto

Si parla sempre più del futuro del centrocampista argentino che si sta mettendo in mostra in Serie A.

Nico Paz è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico e il suo nome è finito da tempo sul taccuino dell’Inter. Il centrocampista argentino, di proprietà del Como e che può essere ricomprato dal Real Madrid, sta brillando al suo primo anno di Serie A. I nerazzurri, sempre attenti ai profili di prospettiva, stanno monitorando da vicino la sua crescita, consapevoli che potrebbe diventare un obiettivo concreto per il futuro. La sua duttilità tattica e la qualità nel gestire il pallone lo rendono un giocatore potenzialmente perfetto per il sistema di gioco di Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno già pensando a diverse idee per convincere i lariani a cederlo. Tuttavia, il Como non intende rinunciare facilmente a lui, come ribadito dal presidente Mirwan Suwarso in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport.

Il Como e i sogni di mercato: tra grandi nomi e ambizioni

Suwarso ha parlato delle ambizioni del Como, rivelando di aver provato a regalare a Fabregas giocatori di alto livello come Theo Hernandez e Marcus Rashford. Ha spiegato come il club stia cercando di crescere, pur scontrandosi con il fatto che molti calciatori di livello internazionale preferiscono squadre impegnate in Champions League. Il presidente ha sottolineato la volontà di trasformare il Como in una realtà sempre più competitiva, capace di attrarre talenti e costruire un progetto solido nel tempo.

Il futuro di Nico Paz: permanenza al Como o salto in un top club?

Suwarso ha ribadito che il Como farà il massimo per convincere Nico Paz a restare: “Nico è un calciatore molto ambizioso, un grande giocatore. Se noi riusciamo a mantenerci al livello con la sua ambizione, speriamo di poterlo trattenere. Dobbiamo essere realisti: un ragazzo come lui, se continua a migliorare, merita di giocare in uno dei palcoscenici più importanti del mondo. E noi stiamo provando a essere all’altezza: ecco perché facciamo quello che vedete oggi, anche noi siamo ambiziosi”.

