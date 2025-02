Scambio clamoroso all’orizzonte: Asllani porta all’Inter il bomber del futuro?

Un’operazione di mercato che potrebbe cambiare il volto dell’Inter: Asllani potrebbe essere pronto a salutare per essere coinvolto in uno scambio.

Un’estate di cambiamenti si preannuncia per l’Inter, a prescindere da come si concluderà la stagione. Il mercato estivo porterà con sé numerosi movimenti, tra cui uno che potrebbe riguardare il centrocampo nerazzurro. Kristjan Asllani, giovane centrocampista albanese, potrebbe lasciare il club. Dopo il suo arrivo dall’Empoli nel 2022, con grandi aspettative, il suo percorso all’Inter non è stato semplice. Simone Inzaghi ha raramente puntato su di lui come titolare, preferendo altre soluzioni nel cuore del campo. Di conseguenza, Asllani potrebbe cercare una nuova opportunità dove giocare con maggiore continuità, e la Serie A potrebbe essere la sua destinazione.

Un’opportunità di scambio in Serie A

Il contratto di Asllani con l’Inter scadrà nel 2028, ma la sua permanenza in nerazzurro appare incerta. Se il futuro dell’albanese non è chiaro, secondo Inter Live, un’idea interessante è circolata nelle ultime settimane: uno scambio con il Bologna. Il nome del giovane attaccante Santiago Castro è stato accostato all’Inter. Attaccante classe 2003, ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche e la sua capacità di adattarsi al gioco di squadra, qualità che lo rendono simile a Lautaro Martinez. Il reparto offensivo nerazzurro potrebbe affrontare una mini-rivoluzione nei prossimi mesi e Castro potrebbe diventare la prima scelta dopo Lautaro e Marcus Thuram. Praticamente certi, infatti, sono gli addii di Correa e Arnautovic.

Scambio Asllani-Castro: i dettagli dell’affare

Lo scambio tra Asllani e Castro potrebbe prendere piede nei prossimi mesi. Il Bologna, infatti, potrebbe perdere il suo centrocampista Ferguson, molto ricercato sul mercato, e Asllani sarebbe un profilo ideale per la sua sostituzione. Il cartellino dell’albanese viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, e ha un ingaggio di 800mila euro a stagione perfettamente compatibile con il Bologna. La valutazione di Castro è superiore di almeno 10 milioni di euro e quindi l’Inter dovrebbe aggiungere un conguaglio al cartellino del regista: al momento è solo un’ipotesi, vedremo cosa succederà in futuro.

Leggi l’articolo completo Scambio clamoroso all’orizzonte: Asllani porta all’Inter il bomber del futuro?, su Notizie Inter.