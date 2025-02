Il futuro di Inzaghi è veramente in bilico? Spunta una presenza misteriosa a San Siro

Le voci su un possibile addio di Inzaghi continuano a circolare, ma c’è un dettaglio che potrebbe cambiare tutto: un nome inaspettato è già in gioco.

Nonostante un contratto che scadrà nel 2026, il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è tutt’altro che deciso. Le voci su un suo possibile addio si rincorrono ormai da tempo, nell’ultima settimana c’è anche chi ha portato alla luce una supposizione peculiare, ma fino ad oggi il tecnico ha sempre respinto tali rumors. Ultimamente Inzaghi ha ribadito la sua volontà di continuare con i nerazzurri, dichiarando di aver accettato questa sfida con grande entusiasmo e di voler mantenere la squadra ai livelli attuali. “Sono molto contento della squadra che la società mi ha allestito”, ha sottolineato, cercando di mettere a tacere le indiscrezioni su un futuro lontano da Milano.

La presenza del possibile sostituto in tribuna

Nonostante le sue parole, le voci su un possibile cambio di panchina non si sono fermate. Un’indiscrezione che ha suscitato un certo scalpore riguarda la presunta presenza in tribuna durante Inter-Fiorentina di un possibile sostituto di Inzaghi. Al momento si tratta solo di voci non confermate, ma la curiosità cresce riguardo alla figura che potrebbe prendere il posto del tecnico. Con il passare dei giorni, gli sviluppi potrebbero portare a nuovi chiarimenti su quanto accaduto e sul futuro della panchina interista.

Un nome sorprendente per il dopo Inzaghi

Secondo quanto riportato dal giornalista Gian Luca Rossi, l’Inter starebbe già seguendo un possibile sostituto per il futuro, un profilo giovane con un potenziale notevole. Non solo Allegri, ma anche Cesc Fabregas del Como sarebbe finito nel mirino del club. L’ex centrocampista spagnolo, grande estimatore di Inzaghi, è stato avvistato in tribuna ad assistere ad Inter-Fiorentina, ma quasi certamente il motivo per cui era lì era un altro. Il 16 febbraio, infatti, si gioca Fiorentina-Como.

