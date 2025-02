“Meglio di Arnautovic e Vlahovic”: il telecronista fa gongolare i tifosi dell’Inter

Un giovane talento dell’Inter sta facendo parlare di sé: un paragone audace con due grandi attaccanti della Serie A.

L’Inter a fine stagione certamente dirà addio ad Arnautovic e Correa e la dirigenza sta già lavorando per cercare il profilo giusto da ingaggiare: Marotta e Ausilio hanno in mente un obiettivo ben preciso. E se invece il bomber del futuro sia già nerazzurro? Nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha discusso approfonditamente delle qualità di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter. Dopo aver impressionato nel settore giovanile nerazzurro, il classe 2005 sta vivendo una stagione positiva con lo Spezia, dove sta dimostrando il suo valore nel campionato di Serie B. Con 12 gol all’attivo, Esposito è attualmente il capocannoniere della seconda divisione italiana.

Il futuro di Francesco Pio Esposito all’Inter

L’Inter, secondo molti addetti ai lavori, avrebbe deciso di puntare sul giovane attaccante, con l’intenzione di aggregarlo alla prima squadra per il Mondiale per Club. La strategia prevede successivamente che vada in prestito in una squadra di Serie A, per consentirgli di fare esperienza in un campionato più competitivo. Solo dopo questa fase di crescita, Pio Esposito avrà l’opportunità di tornare a Milano e provare a giocarsi il posto da titolare. Trevisani ritiene che sia fondamentale per il ragazzo fare una stagione da titolare in Serie A, per sviluppare ulteriormente le sue capacità.

Le caratteristiche che lo rendono speciale

Trevisani, nel descriverlo, ha scomodato paragoni importanti: “Mi sento di scommettere su di lui perché ha tutto. Non ha la stessa raffinatezza tecnica di suo fratello Sebastiano, ma ha i piedi molto buoni, è uno che sa giocare, ma ha più fisico, più senso del gol e ha un carattere che lo può portare ad avere quella calma e non frenesia che vediamo ad esempio in Arnautovic quando entra in campo, o in Vlahovic alla Juventus“.

