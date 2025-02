L’Inter guarda in Premier per il colpo a sorpresa

Un talento che gioca in Premier League potrebbe essere la chiave per risolvere un grande problema dell’Inter.

Non è facile stabilire con precisione dove intervenire per rinforzare la rosa dell’Inter, ma una cosa è certa: la squadra avrà bisogno di cambiamenti significativi in estate. La necessità di apportare modifiche riguarda praticamente ogni reparto: in particolare, c‘è un aspetto, molto evidente a Firenze, tra l’altro, che ha rappresentato un limite nelle prestazioni della squadra in questa stagione. I nerazzurri hanno sofferto la mancanza di un giocatore capace di rompere le difese avversarie con azioni personali, un dribbling che possa creare superiorità numerica e aprire spazi anche nelle partite più bloccate.

L’Inter cerca un talento in Premier League

Secondo Inter Live, una delle soluzioni potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League: Marotta e Ausilio stanno monitorando alcuni profili interessanti di questo campionato. In particolare, l’Inter potrebbe fare un tentativo per ingaggiare un calciatore capace di incidere nell’uno contro uno, una risorsa che i nerazzurri cercano da tempo per dare quella vivacità e imprevedibilità in attacco.

Elanga, il nome da tenere d’occhio per l’Inter

Un giocatore che potrebbe risolvere questa esigenza è Anthony Elanga, giovane esterno offensivo del Nottingham Forest, che ha stupito per le sue prestazioni nella stagione in corso. La squadra di Premier League sta vivendo un periodo di grande successo, e Elanga si sta imponendo come uno dei protagonisti principali. Con il suo dribbling e la capacità di attaccare la profondità, potrebbe davvero fare la differenza nel reparto offensivo dell’Inter. Classe 2002, ha già collezionato 24 presenze in campionato, segnando tre gol e fornendo otto assist. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe salire considerevolmente se dovesse continuare su questi livelli. Inzaghi potrebbe vederlo come un esterno a tutta fascia, più orientato a giocare in modo individuale, in grado di proporre azioni più dirette rispetto al tradizionale gioco corale dei nerazzurri.

Leggi l’articolo completo L’Inter guarda in Premier per il colpo a sorpresa, su Notizie Inter.