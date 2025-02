Inter: tensione tra Inzaghi e Marotta? Divergenza su un tema scottante

Inzaghi ha alzato tanto la voce ultimamente, mentre Marotta ha scelto il silenzio. Strategia calcolata o visioni opposte dentro il club?

Negli ultimi turni di campionato, l’Inter si è trovata più volte al centro di episodi arbitrali discussi. Decisioni dubbie, rigori non concessi e situazioni poco chiare hanno portato a un crescente malumore all’interno del club nerazzurro. La questione è diventata sempre più evidente, tanto che anche Simone Inzaghi ha scelto di non restare in silenzio. Dopo la sfida con il Milan, il tecnico ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per la mancata assegnazione del rigore per il contatto tra Marcus Thuram e Pavlovic.

Richieste di maggiore tutela arbitrale

Non si tratta di un episodio isolato, poiché l’Inter ha avuto da ridire anche su altre decisioni. Il contatto tra Thuram e Skorupski contro il Bologna, il fallo di Ismajli in area contro l’Empoli e il tocco di mano di Baschirotto nel match con il Lecce hanno alimentato il malcontento anche se negli ultimi due casi sono stati errori non decisivi ai fini del risultato. La società avrebbe valutato l’idea di alzare la voce in modo più ufficiale, chiedendo maggiore attenzione nei confronti della squadra. Inzaghi, infastidito dalle situazioni sfavorevoli, avrebbe spinto per un intervento più deciso da parte della dirigenza nerazzurra.

Marotta ha scelto di non intervenire?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore avrebbe voluto che la società scendesse in campo presentando un dossier sugli episodi controversi succitati al designatore arbitrale Gianluca Rocchi e al presidente federale Carlo Zappi. Un’azione forte, pensata per tutelare la squadra nelle prossime partite. Alla fine, però, Marotta ha optato per non formalizzare nulla, lasciando intendere di voler adottare una strategia più diplomatica. Resta da capire se questa linea morbida basterà per evitare nuovi episodi sfavorevoli o se la situazione si ripeterà nelle prossime gare.

