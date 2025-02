L’Inter torna ad allenarsi: c’è ansia per i due attaccanti

I nerazzurri sono tornati al lavoro dopo il giorno di riposo successivo alla fondamentale vittoria di lunedì.

Dopo il successo ottenuto lunedì a San Siro contro la Fiorentina, l’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno contro la Juventus, uno dei match più attesi della stagione. La squadra di Simone Inzaghi, entusiasta per la vittoria, ha trovato nuovo slancio, ma la concentrazione è tutta rivolta al derby d’Italia, che si disputerà allo Stadium, un terreno da sempre ostico per i nerazzurri. La Juventus arriva dalla vittoria in Champions League contro il PSV Eindhoven, e la sfida si preannuncia decisiva per il cammino delle due squadre in campionato. L’attenzione è tutta sulle condizioni dei tre acciaccati che non hanno chiuso il match vinto coi viola, ovvero Alessandro Bastoni, Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Preparazione e stato fisico dei giocatori

L’allenamento di oggi, come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport su X, è stato caratterizzato dalla presenza dell’intera rosa a disposizione di Inzaghi, ad eccezione di Arnautovic e Thuram. L’attaccante austriaco ha accusato un affaticamento muscolare durante la partita contro la Fiorentina e non ha partecipato alla sessione. Al contempo, Thuram ha proseguito con il suo programma di recupero, poiché avverte ancora un leggero fastidio alla caviglia sinistra, sebbene gli accertamenti non abbiano rilevato lesioni. Il tecnico ha voluto assicurarsi che tutti i suoi uomini principali stiano bene fisicamente per affrontare un impegno così importante.

Situazione di Arnautovic e Thuram

Per quanto riguarda il francese, la situazione sembra sotto controllo, ma il fastidio alla caviglia resta un’incognita fino alla vigilia della sfida. La vera preoccupazione riguarda Arnautovic, il cui affaticamento potrebbe comprometterne la partecipazione al derby d’Italia. La situazione di entrambi i giocatori verrà monitorata anche nei prossimi giorni: c’è tempo fino a domenica, il giorno della gara di Torino.

