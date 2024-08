Ieri è avvenuto il sorteggio del girone della Champions League e molti addetti ai lavori hanno cercato di spiegare il nuovo format.

Il recente sorteggio della Champions League ha riservato nuove emozionanti sfide ed ha riacceso le rivalità storiche, promettendo una competizione ancora più intensa e imprevedibile. Con una formula rinnovata che promette di offrire più partite e, naturalmente, maggiori introiti, gli appassionati di calcio sono sulla soglia di una stagione europea senza precedenti. Tra i vari incontri, spicca il ritorno di Pep Guardiola a confrontarsi con l’Inter dopo la finale di Istanbul.

Josep Guardiola

Un nuovo format per la Champions League

Il mondo del calcio si trova di fronte a una rivoluzione con l’introduzione di un girone unico nella fase iniziale della Champions League. Questa modifica promette di rendere la competizione più equilibrata e combattuta fin dalle sue fasi iniziali. Lontani dai tradizionali 8 gironi, gli organizzatori puntano a un torneo “extralarge” che superi le aspettative del pubblico e delle squadre. Una sfida che mette al centro il Real Madrid come squadra da battere, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione e aspettative.

Le grandi sfide dell’Inter

Parafrasando il Corriere della Sera, la squadra nerazzurra avrà il compito non semplice di affrontare, oltre al City, anche squadre di calibro come l’Arsenal e il Lipsia. La partita casalinga contro gli uomini di Arteta si profila come determinante per ambire a un posto tra le prime 8, ma sarà fondamentale sfruttare l’energia di San Siro per superare anche Lipsia, Stella Rossa e Monaco.

