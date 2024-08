Gli uomini di Inzaghi strapazzano i bergamaschi al termine di una gara praticamente perfetta; vediamo le pagelle.

SOMMER 6,5: risponde alla grande al tiro di Zappacosta, per il resto ordinaria amministrazione.

PAVARD 7: protagonista con l’assist a Barella, è perfettamente calato nella parte, si scambia di posizione con i suoi compagni non dando punti di riferimento agli avversari.

ACERBI 7: riesce a limitare Retegui con cui dà vita ad un duello rusticano, bravo a murare il mancino ravvicinato di Samardzic. Anche lui non gioca solo al centro della difesa ma svaria anche in avanti. Decisivo nel finale sempre su Retegui.

BASTONI 7: perfetto in fase difensiva, ordinato in impostazione, avvia con una rimessa laterale la terza rete. (Dal 61’ CARLOS AUGUSTO 6: prestazione senza infamia e senza lode)

DARMIAN 6,5: poco appariscente ma fa quello che deve.

BARELLA 7,5: delizia la platea con un tacco per Dimarco dopo solo un paio di minuti dall’inizio, al 10’ segna lo stupendo 2-0 con una volée di sinistro. Dopo la seconda rete inizia a lasciarsi andare ad un po’ troppa accademia. Nella ripresa torna ad essere concreto e va vicino alla doppietta. (Dal 79’ FRATTESI s. v.).

CALHANOGLU 6,5: impegna seriamente Carnesecchi con una punizione che ha l’unico difetto quello di essere centrale. Propizia il goal del 4-0 con 2 bei cross. (Dal 61’ ASLLANI 6,5: contribuisce a mandare a vuoto il pressing (timido) dei bergamaschi).

Federico Dimarco

MKHITARYAN 7: fa tanto lavoro sporco, lo si vede correre tanto ma con grandissima intelligenza. Sfiora il goal subito dopo l’intervallo e fornisce l’assist per il 4-0.

DIMARCO 7,5: inizia benissimo con una serie di tocchi illuminanti di sinistro, corre tantissimo, sembra indiavolato e resta in campo per tutta la gara, cosa che gli accade veramente di rado.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: si vede che non è al 100% ma l’impegno non manca. Lascia a Thuram il grosso del lavoro ma vorrebbe segnare e non ci va lontano nel secondo tempo. (Dall’83’ ARNAUTOVIC 6: spreca una grande occasione per puro altruismo e poi si divora un altro goal).

THURAM 9: propizia l’autogol di Djimsiti mentre poco dopo un suo tiro deviato colpisce il palo. Gara spaziale la sua, corre ovunque e semina avversari quando ha campo per correre palla al piede. Ad inizio ripresa è rapace ad approfittare della dormita dei bergamaschi per segnare terzo e quarto goal. (Dal 79’ TAREMI s. v.).

INZAGHI 8: prepara la gara con un avvio a tutta birra e la sua squadra esegue alla grande. Dopo un fisiologico calo, i suoi schiacciano l’Atalanta (mica una squadretta) ad inizio ripresa. Gara perfetta sotto tutti i punti di vista.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG